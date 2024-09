Voti Juventus-Psv 3-1, Yildiz alla Del Piero: ennesimo flop per Vlahovic

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Psv, terminata 3-1: l’analisi della prestazione complessiva e individuale fornita dai bianconeri

La Juventus non stecca. Dopo un inizio un po’ in sordina, i bianconeri archiviano la pratica senza troppe difficoltà grazie alla splendida rete messa a segno di Yildiz, bissata dal sigillo di Weston Mckennie e chiusa da Nico Gonzalez. Proprio i tre goal-scorer di guadagnano la palma di migliori in campo.

L’attaccante turco ha infatti il merito di stappare la partita con un gol alla Del Piero di pregevole fattura. Il tiro a giro con il quale Yildiz ha fatto alzare in piedi lo ‘Stadium’ è un cioccolatino che solo i grandi calciatori possono scartare. Più in generale, l’attaccante turco dà sempre la sensazione di saper fare la cosa giusta al momento giusto. Molto positiva anche la prova di Weston Mckennie che, dopo aver sciupato una ghiotta occasione sul risultato di 1-0, si fa trovare pronto nel cuore dell’area di rigore a cavallo del venticinquesimo minuto di gioco, girando in porta un pallo gravitante nel cuore dell’area di rigore.

Di Gregorio non è costretto agli straordinari, ma risponde presente nell’unica occasione concessa al Psv. Negativa ancora una volta la prova di Dusan Vlahovic, parzialmente riscattato dall’assist fornito a Nico Gonzalez: impacciato e fuori dal gioco, il numero 9 non riesce a graffiare come dovrebbe, finendo in calando. Ecco tutti i voti:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6.6; Kalulu 6, Gatti 6.5 (57′ Danilo 6), Bremer 6,5, Cambiaso 6; Locatelli 6,5 (57′ Thuram 6.5), Mckennie 7 (75′ Douglas Luiz 6); Nico Gonzalez 7,5 (Weah 69′ 6), Koopmeiners 6.5, Yildiz 7.5 (69′ Fagioli 6); Vlahovic 5.