La Juventus lo strappa al Milan: Thiago Motta ha accettato

La Juventus lo strappa al Milan perché, per chi non lo avesse ancora compreso, il mercato è aperto tutto l’anno. E Giuntoli ha colpito ancora.

L’attesissimo ritorno in Champions League ha regalato una notte ‘importante’ alla Juventus. Importante come le risposte che ha dato il campo ed importante come una risposta che ha dato Thiago Motta.

Quasi stroncando sul nascere il coro di elogi alla sua squadra dopo il 3-1 inflitto al Psv, il tecnico italo brasiliano ha subito chiarito che, risultato a parte, qualcosa non gli era piaciuto nell’atteggiamento tenuto dalla squadra. Secondo il tecnico bianconero i suoi ragazzi hanno subito troppo il gioco della formazione olandese ed in questo senso si può, e si deve fare meglio. E’ questa la sua dichiarazione più importante poiché è quella che meglio lo ‘inquadra’. In una serata, per tanti, decisamente positiva, Thiago Motta va a cercare il problema che a lui è parso più evidente per metterlo sul tavolo e risolverlo. La Juventus che vuole continuare a crescere ragiona in questi termini. Che in fondo sono i medesimi di Cristiano Giuntoli che pensa sempre dove e come poter migliorare la rosa da assegnare al suo allenatore.

E le novità non mancano mai.

La Juventus lo strappa al Milan. Lo porta Mendes

E’ elnacional.cat ad interessarsi del più noto procuratore del mondo, Jorge Mendes, e di come l’infaticabile portoghese abbia continui contatti con la Juventus. Francisco Conceicao è soltanto l’ultimo gioiello della sua scuderia approdato alla corte dei bianconeri. Qualcuno ricorda un certo Cristiano Ronaldo da Funchal?

Sembra infatti che Jorge Mendes e Cristiano Giuntoli siano nuovamente in contatto per un possibile affare da chiudere a gennaio, durante la finestra di mercato invernale. Il profilo in questione non può che essere portoghese e porta il nome di Tiago Santos, classe 2002, difensore del Lille. Quel Lille da cui la Juventus, nel gennaio 2023, ha acquistato un altro difensore portoghese, Un altro Tiago ma il cui cognome era Djalò. In poco tempo Tiago Santos è divenuto uno dei migliori difensori della Ligue1 tanto da essere accostato a club quali il Milan, l’Atletico Madrid, il Barcellona ed il Newcastle United. La non chiara situazione di capitan Danilo potrebbe indurre Cristiano Giuntoli ad un nuovo innesto nel pacchetto difensivo. Un improvviso addio del capitano bianconero potrebbe lasciare uno spazio libero. Da riempire immediatamente.

Ci pensa Jorge Mendes.