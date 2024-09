Il ritorno di Del Piero alla Juve: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il ritorno di Del Piero alla Juve. Di tanto in tanto ritorna ‘in campo’ il sogno tanto caro al popolo bianconero. A parlarne, questa volta, è proprio lui.

Martedì sera l’Allianz Stadium ha ripreso a vivere le sue serate. L’atmosfera unica della Champions League, un po’ croce ma anche tanta delizia per i tifosi della Juventus. Il Psv ha riacceso gli entusiasmi e quell’insopprimibile voglia di ritornare a competere con i ‘Grandi’.

E dopo venti minuti ecco qualcosa che non t’aspetti ma che si desiderava più di ogni altra cosa. Una magia del nuovo numero dieci della Juventus: Kenan Yildiz. Qualcuno, assai incautamente, solo qualche ora prima lo aveva definito ancora un ‘giocatorino’. Il giocatorino ha estratto dal cilindro una magia ed una rete splendida. Un numero di maglia, un’esecuzione balistica, un’esultanza che non potevano non far venire i brividi. Troppe le analogie con uno dei più grandi numeri dieci della storia del calcio italiano. Storia viva della Juventus: Alessandro Del Piero, l’indimenticato, semplicemente perché indimenticabile, fuoriclasse di Conegliano. Ed ogni tanto ritorna la fascinazione di parlare di Alessandro Del Piero e del suo possibile ritorno alla Juventus.

In tanti hanno detto la loro sull’argomento, ma questa volta a parlare è proprio Pinturicchio.

Il ritorno di Del Piero alla Juve. E’ la volta buona?

Come in campo, anche nella vita post-calcio Alessandro Del Piero è tante cose. La Juventus, però, è sempre lì, nel cuore e potrebbe rientrarvi dalla porta principale, ma la decisione non spetta soltanto a lui.

L’ex numero dieci bianconero ne ha parlato alla CBS e le sue parole fanno sognare i tifosi della Juventus. “Tornare alla Juventus? Sarebbe davvero una bella storia da mostrare e raccontare. Sì, mi piacerebbe. È il mio club. Penso che debba essere un qualcosa di naturale, che debba venire dalla Juve“. Già, la nuova Juve di John Elkann e Cristiano Giuntoli. Un grande ritorno vi è appena stato, Giorgio Chiellini. Ed Alessandro Del Piero? L’ex campione veneto ha parlato della sua Juve. Ha ricordato la storia scritta insieme, una storia bellissima ed incredibile. Una storia forse ancora troppo ingombrante per la nuova Juve di oggi.

Ingombrante come una ‘leggenda vivente’ come Alessandro Del Piero.