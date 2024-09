Bremer spaventa la Juve: l’offerta da sogno lo porta via da Torino

Blindato dal rinnovo del contratto fino al 2029, Gleison Bremer continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni di calciomercato: i dettagli

Reduce dal largo successo ottenuto contro il Psv, la Juventus sta preparando il delicato impegno di campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Roma ed Empoli, la compagine di Thiago Motta vuole ritornare al successo per non perdere contatto dalla vetta. Nel frattempo, però, non si placano le indiscrezioni relative ad alcuni dei punti fermi dell’organico bianconero.

Tra i calciatori posti sotto la lente di ingrandimento di diversi club in giro per l’Europa c’è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, che recentemente ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2029, continua a far gola a non pochi club di Premier League. Dopo l’interessamento del Manchester United, negli ultimi giorni hanno ripreso quota le voci di un interessamento del Liverpool. A riferirlo è Team Talk, che spiega come i Reds continuino a monitorare da vicino la situazione relativa al difensore della Juventus. Assieme a Inacio e Badé, infatti, Bremer è considerato uno dei papabili sostituti di Van Dijk, la cui esperienza in maglia Reds potrebbe chiudersi definitivamente al termine di questa stagione. La Juve osserva la situazione, ovviamente interessata.