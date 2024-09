Incubo a Milano, sconfitta a tavolino e penalizzazione: è già bufera

Il giudice sportivo ha sanzionato le due squadre, ravvisando i presupposti per la doppia sconfitta a tavolino: la decisione, però, farà molto discutere

La quinta giornata di Serie A è ormai alle porte e potrebbe tracciare un primo, vero spartiacque della stagione. Dopo la fase di studio delle prime gare, infatti, il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli e il derby di Milano hanno tutte le carte in regola per ridisegnare rapporti di forza e gerarchie. Spettacolo e polemiche, però, non mancano neanche le categorie minori.

Prova ne sia quanto successo nel corso della seconda giornata del Girone B della categoria Juniores Elite. La partita sotto la lente di ingrandimento è quella tra Real Milano e Luciano Manara, che si era conclusa quattro a due per gli ospiti. Il trapassato prossimo, però, mai come in queste circostanze è d’obbligo. Il giudice sportivo, infatti, ha comminato non solo la sconfitta a tavolino delle due squadre, ma ha anche inflitto loro una doppia penalizzazione in classifica di un punto. La decisione del Giudice Sportivo, però, è destinata a far discutere. Secondo il comunicato ufficiale, le due squadre non avrebbero terminato la gara, accordandosi per terminare la gara in anticipo in maniera tale da evitare una rissa tra alcuni calciatori. In questo modo, sia il Real Milano sia la Luciano Manara avrebbero infranto l’articolo 1 comma 1 del C.G.S.

Tuttavia, lo scenario sembra essere molto più complicato e rischia di ribaltare il verdetto del giudice sportivo. Secondo quanto evidenziato da Tuttocampo, infatti, l’arbitro avrebbe deciso di porre fino alla gara dopo una protesta, ponendo le premesse per l’uscita dal campo tranquilla dei calciatori. Ad ogni modo, le due squadre hanno presentato immediatamente ricorso.