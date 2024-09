Allegri ‘indiavolato’: svolta clamorosa, nuovo club a sorpresa

Allegri ‘indiavolato’. E’ ancora senza squadra ma non passa giorno che i media non si interessino del tecnico di Livorno. Nostalgia canaglia.

Durante la stagione passata hanno scritto di tutto, ed esattamente il contrario, su Massimiliano Allegri. Non vi era giorno che non si discutesse sulla sua Juventus.

E un po’ come avviene dinanzi alla grandi problematiche vi erano sempre due voci, contrapposte tra loro, a spiegare i pro ed i contro del metodo Allegri. Siamo alla vigilia della quinta giornata di campionato e la prima, importante panchina è già saltata. Via Daniele De Rossi dentro nuovamente Ivan Juric, appena uscito dall’esperienza al Torino. Massimiliano Allegri è in attesa della giusta occasione. Il suo nome è stato accostato al Milan dopo l’inizio di stagione non entusiasmante della formazione rossonera. Paulo Fonseca ha un piede e mezzo fuori da Milanello e forse nemmeno la vittoria nel derby potrebbe metterlo al riparo da un esonero. La società di Gerry Cardinale punta anche Maurizio Sarri, il tecnico dell’ultimo scudetto bianconero, ritenuto da diversi dirigenti rossoneri più ‘idoneo’ alla filosofia di gioco del Milan.

Allegri indiavolato, va dai Red Devils

Massimiliano Allegri sembra vivere questa situazione con estrema tranquillità. Attende l’occasione giusta, senza tuffarsi sulla prima offerta ricevuta.

E se il ritorno al Milan, lì dove ha vinto il suo primo scudetto, lo affascina non poco, c’è sempre la Premier League a rappresentare un obiettivo reale. In Premier c’è già qualche formazione che inizia a zoppicare. Ad esempio il Manchester United di Erik ten Hag, partito con il piede sbagliato cogliendo soltanto sei punti dopo quattro giornate. Il tecnico olandese è stato ripetutamente messo in discussione ma alla fine è sempre rimasto alla guida dei Rossi d’Inghilterra. Il club inglese, però, valuta anche altre soluzioni tecniche e Massimiliano Allegri rappresenta una valida alternativa a ten Hag.

Dai Diavoli rossoneri ai Red Devils. Per Massimiliano Allegri si prospetta un ‘bollente’ ritorno in panchina.