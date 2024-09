Disavventura per la Juventus, volo saltato: ecco cosa è successo

Disavventura per la Juventus: volo saltato, caos in aeroporto. Ecco quello che è successo questa notte ai ragazzi della Next Gen

Già nel momento in cui sono stati compilati i gironi, si è capito che il campionato della Juventus Next Gen non sarebbe stato una passeggiata. Sì, perché i ragazzi bianconeri – per via di Atalanta e Milan, che hanno deciso di fare la squadra B – sono stati inseriti nel raggruppamento C, quello a Sud.

Un sorteggio sfortunato, che è toccato appunto alla Juventus che ha iniziato comunque discretamente la stagione. Ma nella serata di ieri c’è stata la prima disavventura. Di solito, queste trasferte, nel campionato di C – una buonissima parte – si fanno in autobus e non in aereo. Ma per arrivare a Trapani non si può partire due giorni prima, si deve per forza decollare. Bene, dopo il pareggio per uno a uno in Sicilia, la squadra ha trascorso la notte in aeroporto, così come riportato da Sky Sport.

Disavventura per la Juventus: ecco cos’è successo

Dopo il punto conquistato sul campo la Juve sarebbe dovuta ripartire nella notte. Ma all’aeroporto solamente disagi. Il volo prima era programmato per le due di notte, poi sarebbe dovuto decollare alle 3 e poi alle 7. Alla fine non è mai partito, con i ragazzi che hanno passato la notte a dormire dentro il terminal siciliano.

“Tutti i componenti dello staff e i calciatori quindi, hanno trascorso la notte in aeroporto. Sono stati imbarcati poi, soltanto alle 9 della mattina seguente. Da segnalare, inoltre, che questa settimana c’è il turno infrasettimanale: la Juve sarà impegnata giovedì alle 18.30 contro il Picerno”. E, il Picerno, è una delle squadre candidate alla vittoria finale del campionato, una di quelle che ha costruito una rosa per cercare di andare in B in questa stagione. Speriamo sia solamente un’occasione e che questi problemi non diventino la regola.