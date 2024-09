Rottura del legamento crociato: UFFICIALE, altro che Juventus

Rottura del legamento crociato. La stagione agonistica 2024-25 è appena agli inizi, ma gli inconvenienti non aspettano che i tempi siano maturi.

Muovere i primi passi nella nuova stagione appena iniziata e perderla poi in un solo attimo. Per i calciatori gli infortuni rappresentano i ‘rischi del mestiere’. Rischi che si conoscono, si corrono, con i quali si convive, quotidianamente.

Quando, però, il rischio infortunio si trasforma in infortunio vero e proprio non si lo accetta mai. L’inizio di stagione è il momento dove si mettono sul tavolo progetti ed ambizioni. Titoli da confermare e nuovi trofei da inseguire. E se gli infortuni non sono mai accettati, lo sono ancor meno al sorgere di una nuova annata. Quando tutti i progetti e le ambizioni devono essere riposti nel cassetto, in attesa della prossima stagione. La grande sfida al vertice della Premier League tra Manchester City ed Arsenal, è stata segnata dal gravissimo infortunio occorso al centrocampista spagnolo dei Cityzens, Rodri.

Rottura del legamento crociato. Stagione finita per Rodri

Il gravissimo infortunio di Rodri rappresenta un serissimo problema per Guardiola. Il centrocampista spagnolo è, probabilmente, l’elemento più indispensabile all’interno dello schieramento del Manchester City.

Secondo quanto riportato da Marca, gli esami cui è stato immediatamente sottoposto il nazionale spagnolo hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ulteriori esami, previsti a breve in Spagna, faranno si che si abbia una diagnosi più completa e definitiva. A quel punto il giocatore deciderà, insieme alla società di appartenenza ed a medici specialisti il percorso da compiere. Qualora venisse confermata la prima diagnosi l’operazione sarebbe inevitabile e la stagione del centrocampista del Manchester City, a quel punto, si potrebbe già ritenere come terminata. Un bruttissimo colpo per Rodri, che rischia di perdere un’intera stagione. Un bruttissimo colpo per Pep Guardiola, che rischia di perdere un leader in campo e negli spogliatoi.