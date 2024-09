Edema al polpaccio: last minute Genoa-Juventus

Edema al polpaccio. Un altro infortunio, un altro serio problema in vista di Genoa-Juventus. Che rischia così di perdere un protagonista.

Nonostante l’autunno abbia appena fatto il suo ingresso ‘in campo’ per Genova, ed il Genoa, sono giorni caldissimi. Domani sera, con inizio alle ore 21.00, lo Stadio Marassi si ammanterà negli splendidi colori rossoblù del Genoa ed in quelli blucerchiati della Sampdoria per via del derby valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

Sabato prossimo, alle ore 18..00, il tempio del calcio genovese ospiterà un’altra grande gara: Genoa– Juventus. Una doppia sfida elettrizzante per uno dei migliori giovani tecnici della nostra Serie A: Alberto Gilardino. L’ex attaccante campione del mondo non si fida affatto della Sampdoria. In certe gare, soprattutto nei derby, non conta chi è più forte sulla carta, né la categoria di appartenenza. Il derby di Milano di domenica scorsa è soltanto l’ultimo eclatante esempio. Alberto Gilardino non si fida dei cugini blucerchiati ma a stretto giro di posta c’è anche la sfida contro la Juventus di Thiago Motta da preparare con estrema cura. E se il tecnico bianconero è in apprensione per le condizioni di Nicolò Savona, Alberto Gilardino teme di perdere più di un titolare per sabato.

Edema al polpaccio. Messias salta la Juventus

Ruslan Malinovskyi, dopo l’operazione subita, tornerà soltanto a stagione inoltrata. Le brutte notizie, però, non sono finite per Alberto Gilardino. Dopo aver perduto anche Ekuban, l’attaccante tornerà soltanto ad ottobre, in vista della Juventus il tecnico rossoblù rischia di perdere anche Junior Messias.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il 33enne brasiliano è in dubbio per la Juventus a causa di edema al polpaccio. Pertanto si prevedono seri problemi per il tecnico gialloblù. Per Gilardino, però, non ci sono solo brutte notizie. Già in vista del derby di Coppa Italia il tecnico potrebbe ritrovare l’ex bianconero Fabio Miretti.

E chissà che la Juventus non se lo ritrovi come avversario sabato prossimo a partire dalle ore 18.00.