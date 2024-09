Match della Juventus in chiaro, diretta TV: comunicato UFFICIALE

Match della Juventus in chiaro. Arriva una bella notizia per i tifosi della Juventus. La sfida dei bianconeri potrà essere seguita in diretta tv. Da tutti.

Il mondo del calcio e le televisioni. Un legame sempre più stretto. Sempre più imprescindibile. Dalle televisioni arrivano i denari sempre più indispensabili per i sempre più indebitati club italiani.

E se in tutte le case vi è almeno una televisione, non in tutte le case si seguono le partite in diretta tv. Per questo farà molto piacere a milioni di tifosi l’annuncio della Lega Pro. Infatti dopo avere determinato e reso noti date ed orari delle gare di Serie C a partire dall’8°fino alla 21esima giornata, sono state rese note anche le sfide che saranno trasmesse in diretta sulle Rete Rai.

Anche per i tifosi della Juventus è in arrivo una bella notizia.

Match della Juventus in chiaro. Ecco la data e l’ora

La Next Gen di Paolo Montero in diretta sule reti Rai. Di seguito l’intero programma con le date e l’ora in cui andranno in onda su Rai 2 e Rai Sport :

8ª GIORNATA: Crotone Avellino (Girone C), lunedì 7 ottobre ore 20.30 diretta Rai Sport

9ª GIORNATA: Ternana-Ascoli (GIRONE B), domenica 13 ottobre ore 20.45 diretta Rai Sport

10ª GIORNATA: Picerno-Potenza (Girone C), lunedì 21 ottobre ore 20.30 diretta Rai Sport

11ª GIORNATA: Benevento-Casertana (Girone C), domenica 27 ottobre ore 15.30 diretta Rai 2

12ª GIORNATA: Juventus Next Gen-Sorrento (Girone C), giovedì 31 ottobre ore 20.30 diretta Rai Sport

13ª GIORNATA: Vicenza-Lecco (Girone A), lunedì 4 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport

14ª GIORNATA: Padova-Novara (Girone A), lunedì 11 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport

15ª GIORNATA: Monopoli-Audace Cerignola (Girone C), lunedì 18 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport

16ª GIORNATA: Carpi-Ternana (Girone B), lunedì 25 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport

17ª GIORNATA: Padova-Triestina (Girone A), domenica 1 dicembre ore 15.30 diretta Rai 2

18ª GIORNATA: Lucchese-Arezzo (Girone B), lunedì 9 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport

19ª GIORNATA: Latina-Audace Cerignola (Girone C), lunedì 16 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport

20ª GIORNATA: Trapani-Foggia (Girone C), lunedì 23 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport