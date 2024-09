.Juventus, Thiago Motta ha fatto centro: nuova firma ufficiale in casa bianconera. Dopo quello di Pinsoglio un altro rinnovo

Uno degli elementi che maggiormente ha stupito nel corso di questo inizio di stagione. Uno degli elementi che Thiago Motta, con coraggio, ha deciso di mandare in campo ed è stato ripagato, pure, con il primo gol ufficiale del campionato.

La Juve non ha nessuna intenzione di perdere Mbangula e soprattutto di fare nascere delle voci di mercato. Ed è per questo che Giuntoli ha deciso di blindarlo: ufficiale, dopo quello di Pinsoglio, anche questo rinnovo contrattuale, così come si legge sul sito ufficiale della Juventus. “Samuel Mbangula, uno dei giovani protagonisti di questo avvio di stagione bianconero, firma il rinnovo di contratto con la Juventus: il calciatore belga ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2028″.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Mbangula

“Un rinnovo che è ulteriore conferma – sottolinea il club piemontese – della bontà del suo percorso alla Juventus, iniziato dalle giovanili e arrivato in queste prime settimane della stagione 2024/25 in Prima Squadra. I primi a notare il giovane talento di origine belga classe 2004 sono stati gli osservatori del Club Brugge, seguita poi dall’Anderlecht – con cui è sceso in campo con Under 18, facendosi notare anche dalla Juventus che nell’estate 2020 ha deciso di puntare su di lui”.