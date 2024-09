Thiago Motta non ci sperava più: recupero bomba per Genoa-Juve

Thiago Motta non ci sperava più: in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Genoa il tecnico potrebbe recuperare un big

Sabato pomeriggio – ore 18 – sul campo del Genoa, la Juventus di Thiago Motta tornerà in campo con un unico obiettivo: prendersi tre punti dopo tre zero a zero di fila e rilanciarsi in classifica. E, si spera, ma questo ad oggi è un obiettivo evidentemente minore, rimanere con la porta inviolata in Serie A.

Non ci sono scusanti e non ce ne possono essere. Sì, il campo dei liguri di Gilardino è difficile e inoltre la squadra rossoblù vuole mettersi alle spalle la sconfitta ai rigori con annessa eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Samp. Ma tutto questo non può in nessun modo distrarre la truppa bianconera. Che, a quanto pare, potrebbe presentarsi anche con un recupero bello importante nello scacchiere del tecnico.

Thiago Motta non ci sperava più: Conceicao tra i convocati

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, oltre a Savona che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la botta alla caviglia, e oltre a Gatti che tornerà a prendersi il ruolo nel cuore della difesa, c’è un’altra notizia, decisamente importante, e che riguarda Francisco Conceicao.

“L’ala sta meglio – si legge – tanto che alla Continassa stanno valutando una sua convocazione per la panchina già in vista della trasferta di sabato a Genova”. In anticipo rispetto a quelli che sembravano i tempi di recupero dell’ex Porto: si parlava infatti di un suo rientro in squadra dopo la sosta per le nazionali prevista tra poco più di una settimana. Insomma, il portoghese si è praticamente messo alle spalle il problema muscolare e potrebbe essere abile e arruolabile. Una buona notizia.