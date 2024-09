La Juventus non si ferma più: nuova firma a un passo

La Juventus non si ferma più e sembra non fermarsi più il suo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. La ricostruzione va avanti. Mattone dopo mattone.

Dal suo arrivo alla Continassa, i primi di luglio del 2023, al nuovo direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato affidato il compito di ricostruire la formazione bianconera con ‘fondamenta’ tecniche ed economiche opposte a quelle che avevano contraddistinto la precedente gestione.

La Juventus di oggi ha iniziato a muovere i suoi primi passi esattamente un anno fa. La società bianconera ha deciso di ripartire da ‘zero’, con tuti i rischi annessi ad una tale netta decisione. Dopo un anno di lavoro i conti societari sono sempre pesantemente in rosso. Sono, però, in leggero miglioramento proprio grazie al lavoro che Cristiano Giuntoli, insieme al resto della dirigenza bianconera, ha portato avanti negli ultimi dodici mesi. Il cammino verso il ritorno alla ‘normalità’ economico-finanziaria è ancora lungo e non è escluso un nuovo intervento diretto della proprietà mirato a dare ulteriore ossigeno al bilancio. Nel frattempo, però, prosegue il lavoro del direttore tecnico che punta a creare una rosa sempre più competitiva dal punto di vista tecnico orientandosi, però, sempre, su profili di grande ‘spessore umano’.

Su uno di questi profili la Juventus ha deciso di puntare in maniera decisa.

La Juventus non si ferma più. Ecco la firma di Perin

La Juventus ha puntato su Michele Di Gregorio e Mattia Perin. Sono loro il presente ed il futuro tra i pali della formazione bianconera. Thiago Motta ha annunciato in largo anticipo come sarà proprio il numero uno di Latina a difendere la porta della Juventus nella sfida di Genova contro i rossoblù di Alberto Gilardino.

E sul 31enne portiere bianconero l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rivelato come la Juventus sia vicina a finalizzare il rinnovo del contratto del suo estremo difensore. L’accordo si trova ormai nelle fasi conclusive. La titolarità contro il Genoa sembra un ulteriore tassello in questa direzione. Mattone dopo mattone Cristiano Giuntoli e Thiago Motta stanno ‘tirando su’ la Juventus di oggi e di domani.