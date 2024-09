Rinvio Genoa-Juventus: verdetto definitivo e sorpresa finale

Rinvio Genoa-Juventus, il verdetto è definitivo. E c’è anche una sorpresa finale. Ecco quello che sta succedendo a pochi minuti dal match

L’incendio che ha di fatto incenerito delle batterie che permettevano il collegamento con il Var di Lissone ha messo a rischio Genoa-Juventus. Qualcuno ha parlato di rischio rinvio. Ma secondo le informazioni di Sky le cose non stanno in questo modo.

“La partita si giocherà regolarmente, da capire se alle 18 o con qualche minuto di ritardo” hanno detto al canale sportivo. Quindi nessun problema, anche se, appunto per questo motivo, si potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo. Decisioni ancora, nel merito, o per meglio dire comunicazioni ufficiali, non ne sono arrivate. Vedremo. Vi terremo aggiornati.