Genoa-Juventus, incendio choc: “Partita a rischio”

Genoa-Juventus, pericolo incendio e incubo Var. Ecco cosa è successo dentro il Ferraris che tra poco ospiterà il match di Serie A

Tra due ore, minuto più minuto meno, la Juventus scenderà in campo contro il Genoa per la sesta giornata del massimo campionato. Dopo tre pareggi di fila per zero a zero gli uomini di Thiago Motta sono chiamati a svoltare, almeno a segnare. E a vincere, ovviamente.

Il match arriva dopo una settimana ad altissima tensione dentro la città ligure. Il derby di Coppa Italia ha portato a degli scontri deprecabili che hanno sicuramente messo in difficoltà tutti i cittadini che si sono trovati nei pressi. E sappiamo anche che, per questo, la gara di pomeriggio si giocherà a porte chiuse, come succedeva nel periodo del Covid. Non sarà un bello spettacolo, anzi, sarà tutt’altro che bello. Ma che la partita sia iniziata sotto una cattiva stella arriva un’altra conferma.

Genoa-Juventus, incendio alle batterie del Var

Così come riportato da Dario Pellegrini, hanno preso fuoco dentro lo stadio “le batterie del gruppo di continuità site nella sala che comunica con il VAR di Lissone. Incendio domano” ha scritto, mostrando la foto che potete vedere sotto, sul proprio profilo X. Insomma non il massimo. E speriamo ovviamente non ci possano essere dei problemi con il collegamento al monitor. Potrebbe anche iniziare in ritardo il match così come successo un po’ di tempo fa in Serie B tra Salernitana e Pisa. In questa occasione le due squadre avevano deciso di aspettare e si erano rifiutate di scendere in campo senza tecnologia.

Nel merito poi è intervenuta TeleNord: “Sembra esclusa la pista dolosa”. Anche se si parla di partita a rischio.