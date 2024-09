Sanzione shock, rispunta la Juventus: “Imbarazzante”

Sanzione shock e nuovamente torna in prima pagina il nome della Juventus. Cosa è accaduto per ‘richiamare’ la società bianconera?

il campionato prosegue il suo cammino. Siamo alla sesta giornata. I primi cinque turni ha già sancito indiscutibili verità, ovvero che l’Inter sembra non avere ancora intenzione di ‘uccidere’ il campionato, come già avvenuto nella stagione passata, ma che nemmeno le avversarie siano così pronte poi ad eventualmente ‘succedere’ al trono dei nerazzurri.

Ancora regna un grande equilibrio in campo che si sposta, pari pari, in classifica. Le grandi, o presunte tali, non sono ancora al meglio della loro condizione ed ecco quindi che formazioni di seconda, o terza fascia come il Torino o l’Udinese, riescono a trovare il loro posto al sole e vivere delle settimane da sogno nelle parti altissime della classifica. Determinante, in tali momenti, più che mai, l’operato dei vari direttori di gara. Ora, più che mai, una decisione sbagliata può indirizzare, in un senso o nell’altro, un’intera stagione.

Sanzione shock, rispunta la Juventus ma c’entra il Milan

Le decisioni arbitrali, con la famigerata assenza dell’uniformità di giudizio sempre presente come la celeberrima nuvola di Fantozzi, sono sempre al centro nei commenti post gara. Questa volta la sfida sotto la lente della critica…arbitrale è Milan-Lecce.

E’ il 75esimo minuto a San Siro ed il Milan di Paulo Fonseca conduce sui giallorossi salentini per 3-0. Il tecnico portoghese decide allora di regalare l’ultimo quarto d’ora ad un giovane rossonero: Davide Bartesaghi. Una gara che per il giovane rossonero è durata meno di cinque minuti Un intervento durissimo su Banda e l’arbitro Luca Zufferli non ha esitato uni momento ad estrarre direttamente il cartellino rosso: espulso. Le immagini mostrano come Davide Bartesaghi colpisca si il pallone ma nello slancio travolge il giocatore del Lecce avendo il piede a martello. Episodio che a molti ha ricordato l’intervento di Politano su Bremer con il piede a martello. In quel caso, però, l’arbitro Doveri non ha sanzionato il giocatore partenopeo. Ma se quello di Bartesaghi in Milan-Lecce è un intervento da cartellino rosso, dov’è la differenza con l’intervento di Politano durante Juventus-Napoli? “Imbarazzante“. Esattamente come la famigerata assenza dell’uniformità di giudizio, sempre presente come la celeberrima nuvola di Fantozzi, a gravare sulla nostra Serie A.

Nulla di nuovo sotto il sole.