Calciomercato Juventus, 40 milioni per Osimhen: verdetto fulmineo

40 milioni per il bomber di proprietà partenopea: ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione, i dettagli del caso.

Le voci di calciomercato non si fermano mai, e questa volta al centro delle speculazioni c’è Victor Osimhen, il bomber nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo recenti indiscrezioni, la Juventus potrebbe tentare un clamoroso affondo per assicurarsi il giocatore già nella sessione invernale di mercato, con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Ma quanto c’è di vero in queste ipotesi?

Intervistato da CaughtOffside, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto chiarire la situazione intorno a Osimhen e la possibilità che il nigeriano lasci il Galatasaray già a gennaio. Romano ha precisato che, nonostante le voci che vedono il Chelsea come uno dei club interessati al giocatore, non ci sono trattative in corso né con la Juventus né con altre squadre al momento.

Osimhen addio a gennaio? “Non ci sono trattative”

Romano ha infatti dichiarato: “Mi è stato chiesto se Osimhen potrebbe essere venduto per soli 40 milioni a gennaio, si dice che il Chelsea stia lavorando a questo accordo dietro le quinte. Tuttavia, posso dire onestamente che non sta succedendo nulla per quanto riguarda Osimhen. Ho detto molte volte di recente che l’interesse del Chelsea rimane e che il giocatore piace ancora, ma non ci sono trattative in corso e sarebbe irrispettoso per il Galatasaray, dato che hanno pagato cifre importanti per prendere Osimhen in prestito”.

L’idea che Osimhen possa essere ceduto per soli 40 milioni appare poco credibile, considerando l’importanza del giocatore e l’investimento che il Galatasaray ha già effettuato per assicurarselo in prestito. Inoltre, la Juventus, pur essendo alla ricerca di rinforzi in attacco, dovrebbe fare i conti con una concorrenza agguerrita e con richieste economiche ben superiori a quelle ipotizzate. D’altra parte, lo stesso Romano ha confermato che Osimhen piace molto al Chelsea, ma il club inglese non ha avviato negoziati per il momento.

La Juventus, nel frattempo, rimane vigile sul mercato, ma al momento l’ipotesi di un arrivo di Osimhen a Torino per 40 milioni già a gennaio sembra essere pura fantasia. Con il Chelsea sempre in agguato e il Galatasaray che difficilmente si priverà del bomber nigeriano, l’affare appare complicato e ben lontano dal realizzarsi. Per ora, Osimhen continuerà a brillare nel campionato turco, ma il suo futuro potrebbe riaccendere il mercato nella prossima estate.