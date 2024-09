Esonero inevitabile: scelta fatta, Allegri ne sarà il successore

Esonero inevitabile: scelta fatta. In tanti sperano che Max Allegri torni presto a sedersi su una prestigiosa panchina. Stavolta ci siamo davvero.

I social sono andati in tilt quando è apparso nuovamente accanto al ‘suo’ presidente Andrea Agnelli. Lo ritroviamo dopo la magica-folle serata dello Stadio Olimpico, dove ha alzato l’ennesimo trofeo con la ‘sua’ Juventus.

Massimiliano Allegri non passa mai inosservato, indipendentemente dai ‘gusti’ calcistici di ciascuno. Non vederlo su una panchina prestigiosa della nostra Serie A è per tanti un rammarico. Al momento, però, il tecnico di Livorno si sta riposando in attesa che il sia lo stesso campo ad invocare il suo rientro. Così come saranno le vicissitudini calcistiche a stabilire la sua nuova meta di lavoro, se in Italia o all’estero. In questi primi passaggi della nuova stagione sono già diversi i club accostati all’ex tecnico della Juventus e del Milan. Prima del trionfo nel derby contro l’Inter, e con Paulo Fonseca praticamente con quasi due piedi fuori da Milanello, Massimiliano Allegri rappresentava l’opzione più credibile per il club di Gerry Cardinale. Poi tutto è cambiato in casa Milan. Ma chiusa una porta si può spalancare un portone…

Esonero inevitabile: Allegri al Manchester United

E’ uno dei club più prestigiosi, e ricchi, del pianeta. Con un passato carico di trofei ed una tragedia che non si può dimenticare. Il Manchester United cerca, quasi disperatamente, da anni di riconquistare il suo ‘storico’ ruolo di leader della Premier League.

Da anni l’altra sponda di Manchester, che di cognome fa City, monopolizza il campionato più bello del mondo. I Red Devils inseguono, investendo tanto ma raccogliendo poco. Anche in questa stagione la formazione guidata da Erik ten Hag sta raccogliendo risultati altalenanti. Secondo le informazioni di CaughtOffside il momento della verità per il Manchester United si sta avvicinando. Una serie di gare daranno un responso definitivo. Gare che potrebbero portare anche all’esonero del tecnico olandese. E dalle parti di Manchester si pensa anche a Massimiliano Allegri. Un tecnico vincente anche se ha vinto soltanto in Serie A. All’interno del club inglese sono diversi coloro che pensano a Max Allegri come sostituto di Erik ten Hag.

Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri potrebbe essere veramente vicino.