Juventus e l’aiuto di De Winter, bufera Gasport: “Una vergogna”

Juventus e l’aiuto di De Winter. La Juventus vince, e convince, a Marassi contro il Genoa. Un titolo della Gazzetta dello Sport fa però arrabbiare i tifosi bianconeri.

La Juventus riparte da Genova con i desiderati tre punti in più in classifica. Thiago Motta è moderatamente soddisfatto. Per il tecnico bianconero la ripresa è stata migliore della prima parte di gara ma da qualcuno dei suoi ragazzi ha anche ricevuto le risposte che si attendeva.

A cominciare da Dusan Vlahovic. Anche in questa stagione il centravanti serbo sarà la costante nei commenti post-gara. Se avrà segnato, tutto bene altrimenti critiche a pioggia, nuovi discorsi sull’ingaggio, sul contratto da rinnovare e sulla sempre più probabile cessione nella sessione estiva 2025. Contro il Genoa di Alberto Gilardino il classe 2000 bianconero ne ha fatte due di reti e qualche sassolino dagli scarpini se l’è anche tolto. Anche Francisco Conceicao, tornato a disposizione di Thiago Motta soltanto da pochi giorni, ha risposto in maniera ‘frizzante’ come Juve e tecnico pretendono. Inoltre l’inserimento di Jonas Rouh nell’undici iniziale di Marassi ha fatto si che la la Juventus divenisse la squadra che ha inserito più giocatori Under 21, cioè nati dal 2003 in poi, come titolari in questo campionato. Come riferisce Opta, e ricordato da tuttojuve.com, sono quattro: Kenan Yildiz, Samuel Mbangula, Nicolò Savona oltre allo stesso Jonas Rouhi.

Juventus e l’aiuto di De Winter. La Gazzetta indigna

Sono pertanto numerosi i motivi che possono rendere ‘moderatamente’ soddisfatto l’esigente Thiago Motta. Eppure c’è sempre qualcuno che cerca ‘il pelo nell’uovo’ quando si tratta di commentare la Juventus. Un titolo della Gazzetta dello Sport ha suscitato non poco malumore e reazioni polemiche da parte dei tifosi bianconeri.

Il titolo sull’ex De Winter che dà…una mano alla Juventus di certo non fotografa al meglio la gara e, soprattutto, tende a sminuire decisamente i meriti della formazione bianconera. Un commento ha dato il la alle lamentele dei tifosi bianconeri: “I soliti avvelenatori di pozzi della Gazzetta. Pessimi, come sempre“. Di seguito gli altri, che miscelano rabbia ed ironia: “Io ho risolto il problema alla radice: non la leggo più, neanche gratis al bar“, “Fuffa” per qualcuno mentre c’è anche chi consiglia apertamente: “Non dategli visibilità però…“.

La Juventus vince, e convince, tutti. Tranne i ‘soliti noti’.