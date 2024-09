Bufera Milan-Inter: richiesta UFFICIALE Figc

Bufera Milan-Inter: dopo gli arresti di questa mattina si muove anche la procura federale. Ecco la richiesta ufficiale delle carte

Questa mattina la polizia di stato e la guardia di finanza hanno arrestato diversi esponenti delle curve di Milan e Inter. Le accuse, come si legge nelle carte, sono diverse: tra le quali c’è anche quella di associazione mafiosa.

Un vero e proprio colpo durissimo agli ultras milanesi, con le curve che sono state decapitate dei loro capi storici che ogni settimana giravano l’Italia insieme alla squadra. Tra le intercettazioni che sono state pubblicate, inoltre, ci sono anche delle pressioni a Simone Inzaghi per giocare con due punte e anche quelle di avere dei biglietti in più, soprattutto per la finale di Champions League contro il Manchester City. E, nel frattempo, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano.

Bufera Milan-Inter, interviene la Figc

“Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè – ha scritto su proprio profilo X – ha chiesto ai pm della Procura della Repubblica di Milano l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine sulle curve di Inter e Milan non coperti da segreto. L’intento é verificare eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati”.

Insomma, anche la federazione ci vuole vedere chiaro per capire quello che è successo nel corso dei mesi scorsi. Fatti che hanno portato a questi arresti sicuramente importanti. E tutto potrebbe anche avere uno strascico anche sotto l’aspetto sportivo. Diciamo che è un vero e proprio terremoto, del quale però almeno per ora non si conosce il grado della scala.