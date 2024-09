Di Canio ‘stende’ Vlahovic, attacco senza precedenti: caos in studio

Le prestazioni di Dusan Vlahovic continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica: la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Con la doppietta messa a segno contro il Genoa, Dusan Vlahovic è salito a quattro reti stagionali, riscattando le ultime settimane nelle quali l’attaccante serbo aveva trovato non poche difficoltà a raggiungere la via del gol. Il gesto liberatorio con il quale DV9 si è portato il dito all’orecchio dopo aver siglato il momentaneo 0-2 contro i rossoblu, però, ha acceso in modo importante le polemiche, dividendo come prevedibile l’opinione pubblica.

Intervenuto ai microfoni di Sky nel corso di Sky Calcio Club, a criticare la posizione di Vlahovic è stato Paolo Di Canio, che così ha commentato l’esultanza rabbiosa di Vlahovic dopo aver rifilato la sua personale doppietta al Genoa: “Vlahovic? Non sopportare la pressione è da calciatori piccoli. Potrebbe essere un gran bel calciatore, così dimostra di non esserlo. Quell’atteggiamento dopo il secondo gol non è da grande calciatore. Segni il rigore (è difficile comunque segnare), poi tieni questo atteggiamento contro il Genoa, la squadra più disastrata del campionato. Non fai una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere quell’atteggiamento. Non giochi nel Pinnetto, dico un nome casuale. Giochi nella Juve, sei Vlahovic: fai due doppiette negli scontri diretti e poi fai l’arrogante e dimostri di avere gli attributi. Non lo fai contro il Genoa a porte chiuse