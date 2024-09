Juventus, tegole a non finire: out per la trasferta di Lipsia

Juventus, tegole a non finire: il giocatore bianconero è out anche per la trasferta contro il Lipsia. Thiago Motta mai con tutti gli uomini a disposizione

Thiago Motta, fino al momento, non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione. Purtroppo. Sin dalla prima giornata il tecnico bianconero ha avuto qualcuno fuori per infortunio. E anche contro il Lipsia, mercoledì sera, nella seconda gara di Champions League della stagione, sarà così.

Dall’allenamento di questa mattina alla Continassa, secondo quanto scritto sul proprio profilo X da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, non arrivano delle buone notizie. “Weah pure oggi si è allenato a parte, difficile il suo recupero per Lipsia-Juventus”. Insomma, l’americano, che contro il Napoli aveva preso il posto di Vlahovic come prima punta, non ci sarà. E Thiago Motta, qualcosa, lì davanti, dovrà per forza di cose inventarsi.

Juventus, non c’è Weah. Chi al posto di Vlahovic?

E adesso il problema potrebbe essere, nel caso, chi prenderà il posto di Vlahovic qualora Motta decidesse per un’altra bocciatura come successo contro il Napoli. Noi ovviamente speriamo in qualcosa di diverso, speriamo in un Dusan determinante come successo contro il Genoa sabato scorso.

La soluzione potrebbe essere Conceicao, oppure Koopmeiners che sicuramente per caratteristiche fisiche potrebbe essere impiegato lì sulla prima linea da “falso nove”. Altrimenti Yildiz, che però sappiamo benissimo che dà il meglio partendo dalla corsia sinistra, accentrandosi e calciando in porta. In questo modo contro il Psv ha segnato il gol più giovane della Juventus in Europa superando Del Piero. E non vediamo motivi, onestamente, per cambiare. Ma in attesa di Milik, che tornerà comunque dopo la sosta, il problema c’è. O ci potrebbe essere.