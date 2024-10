Bomba Vlahovic-Juventus: addio a parametro zero

Bomba Vlahovic-Juventus. l’incubo peggiore per Giuntoli e per la società bianconera potrebbe infine materializzarsi: l’addio a parametro zero.

Cristiano Giuntoli lo sapeva bene. Tra i tanti problemi che avrebbe dovuto affrontare per rifondare la Juventus secondo le sue idee ed i dettami finanziari di John Elkann, l’abbassamento del monte ingaggi avrebbe rappresentato la priorità assoluta.

Tre erano i casi più spinosi la cui urgenza era dettata dalle date di scadenza dei rispettivi contratti: Adrien Rabiot, 2024, Federico Chiesa, 2025, Dusan Vlahovic, 2026. Tre giocatori importanti, con ingaggi perfettamente in linea con il loro lignaggio. Forse anche troppo. La storia recente ci racconta come sono andate a finire due delle tre vicende di casa Juventus. Adrien Rabiot ha deciso di non rinnovare e ha lasciato la Juventus sistemandosi altrove a parametro zero. Federico Chiesa è stato ceduto al Liverpool per una cifra irrisoria, il tanto per non perderlo poi a zero. Un rischio, la perdita a zero, che la società bianconera potrebbe correre per la terza spina contrattuale: Dusan Vlahovic. Contratto che scadrà tra poco più di un anno e mezzo. Esattamente nel mezzo un compenso che arriverà a toccare i 12 milioni di euro netti.

Bomba Vlahovic-Juventus. L’addio a zero è realtà

Intervenire subito, prima che sia troppo tardi. Perdere a zero il centravanti ex Fiorentina sarebbe un colpo devastante per i già martoriati conti bianconeri.

Che il classe 2000 possa rappresentare un serio problema per la Juventus è una ferma convinzione di Marco Guidi. Della vicenda Vlahovic-Juve ne ha parlato in esclusiva a Juventus24. Il caso del centravanti serbo è però diverso da quello del suo ex compagno alla Fiorentina, Federico Chiesa. “Con Vlahovic il discorso è diverso soprattutto per l’ingaggio: sarà talmente alto che è difficile trovare eventuali soluzioni a fine mercato in caso di mancato rinnovo con la Juve”. Trovare club pronti a pagare quell’ingaggio al centravanti della Juventus sarà molto difficile così come convincere il serbo a firmare un rinnovo con un ingaggio decisamente più basso. Per Marco Guidi la possibilità che Vlahovic lascia la Juventus a zero “è concreta”.