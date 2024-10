Come d’incanto Juventus: l’erede di Vlahovic arriva con la clausola

L’erede di Vlahovic arriva con la clausola. Si fanno sempre più insistenti le voci che danno come prossimo partente l’attaccante serbo della Juventus. Chi al suo posto?

E’ il centro di gravità sempre più permanente nell’universo Juventus. Presente e futuro, operazioni di mercato in entrata ed in uscita della società bianconera, tutto sembra ruotare attorno a Dusan Vlahovic.

Un giocatore che, secondo Cristiano Giuntoli, non può mai essere un problema. Un giocatore come il serbo, classe 2000, rappresenta un patrimonio per la società. Il suo rinnovo è un obiettivo da centrare. E se l’obiettivo fallisse? A quel punto la società bianconera potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il suo centravanti. Operazione poi tutt’altro che facile dal momento che, ad oggi, nessun club potrebbe accontentare le richieste delle Juventus, non meno di 70 milioni di euro né, tantomeno, assicurare a Vlahovic un ingaggio pari a quello percepito a Torino. Giuntoli si sta già muovendo in vista della sessione invernale di gennaio per tentare di reperire sul mercato un vice-Vlahovic, viste anche le ultime, e non confortanti notizie, riguardanti l’infortunio di Arek Milik.

L’erede di Vlahovic arriva con la clausola. Ecco Viktor Gyökeres

Al primo posto nella lista del direttore tecnico bianconero vi è Jonathan David, attaccante statunitense con cittadinanza canadese, che dal 1°luglio prossimo sarà svincolato. Accanto a Jonathan David, come vice Vlahovic, potrebbe arrivare anche un altro attaccante che andrebbe a sostituire proprio il classe 2000 serbo.

Il nome nuovo per l’attacco della Juventus ce lo fornisce Tribal Football: Viktor Gyökeres. Classe 1998, l’attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese, potrebbe diventare un obiettivo concreto della Juventus in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Profilo che risulterebbe assai gradito a Thiago Motta per la sua capacità realizzativa e per la sua duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Prospetto che piace anche in Premier League. Arsenal e Chelsea lo seguono con attenzione e non sembrano nemmeno granché spaventati dalla clausola rescissoria fissata dallo Sporting Lisbona: 100 milioni di euro.