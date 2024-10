Juventus tradita: vola gratis al Barcellona

Juventus tradita: il giocatore vola gratis al Barcellona. I catalani alla ricerca di un elemento che possa prendere il posto di un possibile partente

Tradita. Forse è esagerato utilizzare questo termine. Ma un po’ forse è così. Perché la Juventus, stando a quanto letto e quanto riportato nel corso delle ultime settimane, il pensiero sul giocatore ce lo ha fatto davvero.

E, secondo quanto tempo da Oddenino un paio di giorni fa, giornalista de La Stampa, David è proprio uno dei pensieri fissi di Cristiano Giuntoli. Ma non sarà facile per niente arrivare all’attaccante canadese del Lille che è in scadenza di contratto e che fa gola a moltissimi club europei. Non solo perché, c’è da dirlo, potrebbe arrivare a parametro zero, ma anche per quelle qualità che ha messo in evidenza nel campionato francese e che potrebbe far vedere anche in Italia, in Liga, arrivati a questo punto.

Juventus tradita, David al Barcellona

Sul giocatore, secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes, c’è il forte interesse del Barcellona per il prossimo anno. Da quelle parti Lewandowski è in scadenza di contratto e nonostante dimostri ancora di essere uno dei più forti in Europa, ha sempre 36 anni quindi si avvia verso la fine della propria carriera. E per mettere la toppa a questo buco che ci potrebbe essere, i catalani hanno messo fortemente nel mirino David.

Sarà difficile, insomma, battere la concorrenza della squadra allenata da Flick, che è prima in campionato e che ieri sera ha conquistato anche la prima, facile, affermazione nella nuova Champions League dopo aver perso al debutto. Anche ieri sera Lewandowski è andato a segno, togliendo diversi pensieri all’allenatore tedesco. Ma il suo futuro è tutto da scrivere. E David, a quanto pare, è il sostituto ideale nella testa del Barca.