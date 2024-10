Penalizzazioni in classifica per Inter e Milan: classifica ribaltata così

Penalizzazioni in classifica per Inter e Milan. Possibili o probabili ancora non si sa. L’inchiesta su gli ultras può portare conseguenze.

L’inchiesta sugli ultras di Milan ed In ter prosegue. Ogni giorno, quasi ad ogni ora, arrivano novità inquietanti. Soltanto nella giornata di ieri il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha tentato di tranquillizzare i suoi tifosi assicurando come la società nerazzurra sia parte lesa in questa incresciosa, e gravissima, vicenda.

Come sempre avviene in tali circostanza innocentisti e colpevolisti si alternano sui media e sui social, mentre addetti ai lavori ed esperti delle norme sportive provano ad immaginari possibili scenari futuri. Il giornalista Giovanni Capuano ha pubblicato un post dove ha ripotato l’opinione dell’esperto di giustizia sportiva, avvocato Mattia Grassani, che non esclude scenari allarmanti per le due società milanesi: “non si può escludere in via assoluta l’ipotesi di una sanzione con penalizzazione in punti per Inter e Milan“. Per arrivare a tale estrema sanzione, ha precisato l’avvocato Grassani, occorrerà dimostrare l’esistenza di un “rapporto illecito strutturale” tra i due club ed i gruppi ultras che abbiano travalicato le norme della FIGC.