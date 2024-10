“Rottura del crociato”: la festa della Juventus svanisce subito

Adesso la situazione potrebbe diventare, davvero, delicata per il giocatore bianconero: tutti i dettagli della situazione.

Il match di Champions League tra Juventus e Lipsia, che ha visto i bianconeri imporsi con una vittoria per 3-2, è stato oscurato dalle preoccupanti notizie riguardanti l’infortunio di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha dovuto abbandonare il campo durante la partita per un problema al ginocchio, e la situazione sembra essere più seria del previsto.

Paolo Bargiggia, noto giornalista esperto di calciomercato, ha rivelato ai microfoni di Netweek Sport notizie inquietanti per i tifosi della Juventus: “Mi è arrivata una pessima notizia da ambienti vicini alla Juventus. Da fonti sicure mi dicono che l’infortunio di Bremer potrebbe essere serio. Aspettiamo ulteriori dettagli, ma la situazione è preoccupante.”

“Infortunio serio per Bremer”: il punto

Bargiggia ha poi aggiunto particolari allarmanti sulla possibile diagnosi: “Mi riferiscono in particolare che per Bremer potrebbe trattarsi di una lesione al crociato. Questo è quanto filtra dall’ambiente Juventus.” La possibilità di una lesione al crociato, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo per la Juventus e per Thiago Motta, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi per un lungo periodo. La lesione al crociato è infatti uno degli infortuni più gravi per un calciatore e comporta tempi di recupero molto lunghi. Anche Francesco Oppini, opinionista sportivo, ha espresso la sua preoccupazione in merito alle notizie trapelate: “Sono molto preoccupato anche perché Bremer è un calciatore fondamentale per la compagine allenata da mister Thiago Motta. Speriamo che non sia così, che non sia nulla di serio.”

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali da parte dello staff medico della Juventus, che effettuerà i test necessari per confermare o smentire la gravità dell’infortunio. Intanto, la preoccupazione cresce tra i tifosi bianconeri, che sperano di non dover rinunciare al difensore per un periodo prolungato.