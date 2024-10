Bufera Vlahovic, esclusione a sorpresa: comunicato UFFICIALE

Bufera Vlahovic, il calciatore della Juventus, quattro gol nelle ultime due partite, è stato escluso a sorpresa. Ecco il comunicato ufficiale

Bufera Vlahovic. Incredibile. Ma almeno questa è una buona notizia per Thiago Motta che lo avrà a disposizione per le prossime due settimane. Certo, la scelta del commissario tecnico della Serbia appare decisamente infondata.

Non è la prima volta che Dusan, quattro gol nelle ultime due partite e uno stato di forma che appare il migliore da quando è in bianconero, viene escluso dai convocati della Nazionale. Anche a settembre non era stato chiamato ma, in quel caso, c’erano dei “motivi familiari” che lo avevano fatto fuori. Stavolta invece è evidentemente una scelta tecnica. Vlahovic non compare nella lista dei convocati per i prossimi due impegni di Nations League. In questo modo, è ufficiale, ha deciso il ct Dragan Stojkovic.

Bufera Vlahovic, non convocato con la Serbia

Nella lista c’è anche chi ancora per il momento non ha fatto nemmeno un gol in Serie A: parliamo di Jovic, attaccante del Milan, che è fermo al palo. Ma questa, onestamente, è tutto sommato come detto prima una buona notizia per Thiago Motta, che lavorerà ancora con il calciatore cercando di migliorare, perché c’è sempre da migliorare, i meccanismi offensivi della propria squadra.