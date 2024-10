Sessanta milioni di euro: la Juventus lo strappa al Barcellona

Sessanta milioni di euro: la Juve fa sul serio e ha intenzione di strappare il giocatore al Barcellona. Dall’Inghilterra sono sicuri

La Juve vuole tornare a essere la Juve. Quella che attira i campioni di tutto il mondo. Quella che vince, quella che ha un fascino unico in Italia e uno dei più forti in Europa.

L’obiettivo di Giuntoli, o per meglio dire il progetto, inizia a prendere forma. Abbiamo visto la scorsa estate come molti hanno deciso di aspettare i bianconeri. Koopmeiners su tutti, ma anche Douglas Luiz e Conceicao, gente che aveva offerte importanti sul piatto, hanno preso la strada di Torino per unirsi al gruppo di Motta. E non dovrebbero essere gli unici colpi da capogiro. Dall’Inghilterra, e precisamente il The Sun, si parla di un altro possibile colpo bianconero. Un colpaccio, a dire il vero.

Sessanta milioni per Garnacho: la Juve lo strappa al Barcellona

A quanto pare il profilo che interesse a Giuntoli è quello dell’argentino Garnacho, uno dei più interessanti calciatori dentro la rosa del Manchester United. Contro il Brighton Ten Hag lo ha escluso dalla lista dei titolari, e lui non sembra aver preso nel migliore dei modi la decisione. Il rapporto quindi è quello che è: un addio alla fine di questa stagione, o magari anche a gennaio, potrebbe essere preso in considerazione.

E su di lui si sono accesi i fari di Giuntoli in primis ma anche del Barcellona. Due squadre che hanno voglia di tornare a fare la voce grossa non solo tra le mura nazionali ma anche e soprattutto in Europa. Non è la prima volta che esce fuori questo nome per la Juventus. E chissà, magari il prossimo anno potrebbe essere quello giusto. Certo, servono un sacco di soldi: lo United lo valuta 60milioni di euro.