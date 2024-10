La Juventus stappa lo champagne: accordo totale, ora la firma

La Juventus stappa lo champagne. Dalla Continassa, dopo le pessime notizie riguardanti Gleison Bremer arrivano, finalmente, positive novità.

Della magica notte di Champions League, a Lipsia, è stato un protagonista assoluto. Il meno atteso e colui che ha avuto la migliore ‘reattività’. Scaraventato in campo a seguito di un’uscita troppo fuori dai canoni regolamentari di Michele Di Gregorio dopo soltanto una manciata di minuti dall’inizio della ripresa.

In quei frenetichi, e nevrotici, istanti è iniziata la serata Champions di Mattia Perin. Nell’esatta serata che ha ristampato sorrisi scomparsi da anni sui volti dei tifosi bianconeri, il portiere di Latina potrà urlare al mondo: “C’ero anch’io“. E c’è stato da par suo e non soltanto tra i pali. E’ un leader Mattia Perin. Lo si può notare da come sostiene continuamente i suoi compagni. L’incoraggia urlando dopo un ‘mezzo’ errore e parte ‘petto contro petto’, per dir loro grazie, siete stati grandi, dopo aver bloccato un pericolo imminente. E’ un leader Mattia Perin. Non sempre è al centro della scena. C’è quando è necessario. Quando occorre una parola o semplicemente una pacca sulle spalle. Dopo l’addio di Tek Szczesny, anche lui grande portiere e profilo ‘pesante’ all’interno dello spogliatoio Juve, il peso in gruppo di Mattia Perin è ulteriormente aumentato.

La Juventus stappa lo champagne: Mattia Perin rinnova

E per Mattia Perin presto potrebbe aumentare anche qualcos’altro. Arrivato alla Juventus nel 2018 dal Genoa per 16,3 milioni di euro, il portiere bianconero ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Cristiano Giuntoli è da tempo al lavoro con l’agente del portiere bianconero, Alessandro Lucci, per il prolungamento del contratto. Prossima scadenza prevista 30 giugno 2026, con opzione fino al 2027. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Nel momento in cui la formazione bianconera ha perduto per il resto della stagione una colonna come Gleison Bremer, il rinnovo di Mattia Perin è un segnale forte.

Un rinforzo per la Juve. Tutta.