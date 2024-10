Calciomercato Juventus, Thuram sulla graticola: l’offerta che fa vacillare Giuntoli

Calciomercato Juventus. E’ stato uno dei grandi colpi estivi di Giuntoli ma la prossima estate la Premier League potrebbe sferrare l’attacco.

Una partita dopo l’altra la Juventus di Thiago Motta assume connotati sempre più precisi. La rivoluzione messa in atto questa estate dal Cristiano Giuntoli impone pazienza, virtù storicamente poco apprezzata dal club sabaudo.

La pazienza è notoriamente la virtù dei forti ma la Juventus vuole sempre essere la più forte senza però attendere troppo. Anche la carta bianca consegnata da John Elkann a Cristiano Giuntoli ha, al suo interno, una precisa data di scadenza. Tre anni per tornare a vincere ma la mentalità bianconera difficilmente sopporterà un lasso di tempo così ampio. In questo ‘anno uno’ il direttore tecnico bianconero ha messo in atto una campagna acquisti-cessioni di grande profilo. Numerose, e dolorose cessioni, hanno reso possibile lo sbarco alla Continassa di giocatori di assoluto livello. Tra questi vi è un prospetto che Giuntoli ha seguito con particolare attenzione negli ultimi anni. Il centrocampista francese Khéphren Thuram.

Calciomercato Juventus, Thuram sulla graticola. Per 40 milioni va in Premier

Classe 2001, nato a Reggio Emilia durante la militanza di papà Lilian al Parma, prima di diventare una colonna della difesa della Juventus, Khéphren Thuram è uno dei fiori all’occhiello della nuova Juventus.

Un infortunio ha fin qui penalizzato il suo inizio di stagione ma nelle poche occasioni in cui è sceso in campo ha mostrato appieno le sue qualità. Qualità riconosciute in tutta Europa. La Premier League segue il più piccolo dei fratelli Thuram ed il campionato più bello del mondo gradirebbe molto averlo tra i suoi protagonisti. Nel caso in cui un top club inglese presentasse un’offerta da 40 milioni di euro per Khéphren Thuram, quale sarebbe la risposta di Giuntoli? Il direttore tecnico bianconero lo ha inseguito a lungo e la trattativa con il Nizza è stata tutt’altro che facile nonostante la volontà del giocatore di approdare alla Juventus. Ora Giuntoli ha voglia di veder ‘sbocciare’ il suo talento con la maglia della Juventus addosso. Desiderio condiviso da tutti i tifosi della Juventus.