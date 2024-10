Lesione del legamento crociato: UFFICIALE, un altro campione KO

Lesione del legamento crociato: un altro infortunio terribile colpisce il mondo del calcio. Un campionissimo è andato KO

C’è da fare qualcosa. Si deve intervenire in qualche modo perché non è possibile ci possano essere, nello spazio di così poco tempo, tutti questi infortuni terribili che di fatto fanno chiudere in anticipo la stagione.

Nel corso della settimana è toccato a Bremer della Juventus uscire dopo pochi minuti durante il match contro il Lipsia è alzare bandiera bianca. La mattina seguente il difensore della Juventus ha fatto gli esami che hanno confermato che la diagnosi. Mentre ieri sera, nelle gare di campionato, un infortunio identico è ufficiale e un altro è assai probabile.

Lesione del legamento crociato, Carvajal ko

L’ufficialità è arrivata per Carvajal, esterno difensivo del Real Madrid, autore della rete che ha aperto l’ultima finale di Champions League, che si è rotto il legamento durante la sfida contro il Villarreal. Lo ha annunciato lui stesso attraverso i propri canali social, spiegando inoltre che nelle prossime ore subirà un intervento chirurgico. A lui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione.

Si spera, in tutto questo, che Zapata non debba ricorrere allo stesso. Negli ultimi minuti della gara contro l’Inter l’attaccante del Torino è uscito in barella per un problema al ginocchio. La sensazione, immediata, è che si tratti davvero di qualcosa di grave. Ovviamente tutti noi speriamo che non sia così, ma il rischio è davvero concreto. Anche se c’è un altro caso, successo sempre in settimana, che forse fa venire un poco di speranza: Mandragora della Fiorentina si è fatto male durante la gara di Conference e sembrava, appunto, avesse chiuso prima la sua annata. Gli esami invece hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Per lui un mese di stop e poi ritorno in campo. Detto ciò, è evidente si debba fare qualcosa.