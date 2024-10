Juventus-Del Piero, atto secondo: accordo UFFICIALE

L’accordo con il club bianconero è stato già trovato: contratto depositato, il binomio Del Piero-Juventus continua

Del Piero e la Juventus. No, non sarà mai un’associazione come le altre. Binomio di successi, di trofei, di memorabili vittorie e fragorose cadute. Un filo rosso indelebile che il tempo non potrà mai cancellare e che nelle ultime ore ha vissuto un’altra pagina importante.

E così, in attesa che si aprano le porte di Alex Del Piero nella dirigenza della ‘Vecchia Signora’, la giovane Dorotea è pronta a ricalcare le gesta del papà con la casacca della Juventus cucita sul petto. Di poco fa, infatti, è la notizia della deposizione del contratto di Dorotea Del Piero, figlia del ‘Pinturicchio’, che militerà tra le file della Juventus Women Under 17. Cresciuta a Los Angeles, città nella quale ha dato i primi calci al pallone, Dorotea aveva impressionato sin dai primi video che la sua famiglia ha diffuso sul web. Questione di classe, alla quale la Juventus non è affatto rimasta indifferente. Da qui la scelta dell’area scouting bianconera di puntare forte, fortissimo su Dorotea che dunque avrà la possibilità di militare nell’Under 17 della compagine femminile di ‘Madama’. Del Piero e la Juventus, la storia continua…