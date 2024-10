Juventus, via libera: operazione ufficiale per Bremer. Il difensore brasiliano si è sottoposto all’intervento chirurgico dopo l’infortunio

Così come riportato da Romeo Agresti, Gleison Bremer, questa mattina, si è sottoposto all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato dopo l’infortunio subito nella gara di Champions League contro il Lipsia della scorsa settimana.

“Bremer questa mattina a Lione – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X – è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Dottor Dottor Bertrand Cottet-Sonnery, è perfettamente riuscito“.

Juventus, i tempi di recupero per Bremer

Ci vorranno, adesso, almeno sei mesi per rivedere il brasiliano di nuovo in campo. E, come sappiamo, per Thiago Motta è una perdita pesantissima: il migliore difensore della squadra, forse dell’intero campionato, non è uno che si sostituisce facilmente. Ma anche a livello numerico, adesso, la Juve potrebbe andare in difficoltà.

Ecco perché Giuntoli dovrebbe intervenire sul mercato nella finestra di gennaio. Qualche nome è spuntato fuori nei giorni scorsi, uno su tutti quello di Kiwior dell’Arsenal, che conosce la Serie A, e che dopo l’arrivo di Calafiori alla corte di Arteta sta trovando meno spazio rispetto alle passate stagioni. Il polacco è un elemento affidabile e potrebbe anche fare al caso di Motta. Ma da qui a gennaio le cose, come sappiamo, potrebbero cambiare sotto tanti aspetti. Giuntoli si potrebbe anche far venire un’idea diversa, magari pescando qualche giovane da lanciare così come già successo in questa stagione: il tecnico della Juventus ha dimostrato di avere coraggio e manda in campo solamente quelli che meritano di giocare senza guardare la carta d’identità. Vedremo. Intanto da parte nostra un grosso in bocca al lupo a Bremer.