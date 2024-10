Altro che Juventus: il bomber lo acquistano a titolo definitivo

Altro che Juventus: il bomber lo prendono in anticipo e a titolo definitivo. Il palino di Giuntoli potrebbe rimanere tale. La novità

Il pallino di Giuntoli. O almeno qualcuno così ha detto. Un attaccante che la Juventus vorrebbe prendere per la prossima stagione, a parametro zero, per quello che potrebbe essere un colpo decisamente importante.

Ma è appunto per il fatto che si possa liberare senza spendere un euro per il cartellino che, il profilo di David, piace a molti club. Alle big d’Europa: i suoi gol non passano inosservati. Un giocatore che in Francia ha trovato una continuità clamorosa e che potrebbe anche finire in Premier League prima della scadenza naturale del suo contratto, almeno queste sono le informazioni che stanno arrivando anche con una certa insistenza dall’Inghilterra.

Altro che Juventus: David al Newcastle

Secondo quanto scritto da FootballInsider, il profilo del centravanti canadese è sotto stretta osservazione del Newcastle, che sarebbe anche propenso – ma non si parla di cifre – a prenderlo nella prossima finestra di gennaio, pagando quindi il cartellino di un giocatore che, sei mesi dopo, potrebbe arrivare senza nessun investimento. Ed è questo il punto che potrebbe fare la differenza attorno alla questione: un punto importante che mette i bianconeri d’Oltremanica davanti a tutti.

In casa Juve si cerca un attaccante per svariati motivi: il principale è che dentro la rosa di Motta al momento non esiste un vice Vlahovic. Ci sarebbe, che è Milik, ma il polacco è fuori dall’inizio della stagione e rientrerà quasi sicuramente l’anno prossimo. E poi c’è sempre aperta la questione rinnovo contrattuale del serbo, che ricordiamo ha un accordo fino al 2026 a 12milioni di euro all’anno e che non vorrebbe accettare il prolungamento con spalmatura dell’ingaggio. E questo potrebbe essere un problema.