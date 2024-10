Visite mediche al J Medical: torna il grande ex

Visite mediche al J Medical. Nell’ultima settimana il centro medico della Juventus ha presentato il ‘tutto esaurito’. E non è ancora finita.

E’ uno dei diversi ‘fiori all’occhiello’ della Juventus e motivo di orgoglio giustificato. Quando, però, inizia ad essere troppo frequentato, il problema può risultare serio.

Al contrario di un altro ‘fiore all’occhiello’ di casa Juventus, l’Allianz Stadium, che riempie il cuore soltanto quando gremito fino all’ultimo seggiolino disponibile, il J Medical, è un bene averlo pieno soltanto di personale medico specializzato. Nell’ultima settimana, però, il centro medico della Juventus è stato preso d’assalto da numerosi giocatori della formazione di Thiago Motta. Il primo è stato Gleison Bremer, all’indomani del terribile infortunio di Lipsia. Giusto il tempo per ‘ufficializzare’ la diagnosi peggiore e per annunciare che la sua stagione è già finita. Il doloroso rosario di infortunati è proseguito con Nico Gonzalez, anche lui vittima della serata nera tedesca. Quasi che tutto ciò non fosse bastevole, ecco la microfrattura ad una costola di Teun Koopmeiners che rischia di saltare diverse gare, scontro diretto contro l’Inter incluso.

Sembra, però, che la processione di nomi illustri, in direzione del J Medical, non sia ancora terminata.

Visite mediche al J Medical. Arriva l’ex che non ti aspetti

Vanno e vengono volti arcinoti all’interno del J Medical. La ‘soffiata’ di Giovanni Albanese, però, non può non sorprendere. Un grande ex è tornato ed è passato per i controlli di rito.

L’annuncio del giornalista ha sorpreso perché ha riportato l’arrivo, al centro medico bianconero, di Leonardo Bonucci. Tranquilli, non sarà l’ex difensore centrale di Viterbo il sostituto di Gleison Bremer. Il motivo ha ben altri fini: “l’idoneità sportiva necessaria all’iscrizione tra i partecipanti della Maratona di Londra, ad aprile“. Leonardo Bonucci, un volto che ha segnato la storia della Juventus dell’ultimo decennio ed oltre che, nonostante il burrascoso addio, ritorna sempre volentieri alla casa ‘madre’. Ora poi che Max Allegri è lontano…