Calciomercato Juventus, doppio tradimento: si è offerto al Real Madrid

Calciomercato Juventus, il tradimento è doppio: il calciatore, finito nel mirino dei bianconeri, si sarebbe offerto al Real Madrid

L’infortunio di Bremer, che ha chiuso in anticipo la propria stagione, costringe Cristiano Giuntoli a pensare al mercato per il prossimo mese di gennaio. Serve un difensore centrale, perché numericamente Thiago Motta è a corto di opzioni.

Nei giorni scorsi, la Gazzetta dello Sport, ha prima lanciato il nome di Kiwior, poi nella giornata di ieri, sempre lo stesso quotidiano, ha piazzato il colpo grosso: la Juventus, per i prossimi mesi, starebbe pensando a Skriniar del Psg. Lo slovacco, che ha salutato l’Inter a parametro zero – un tradimento che da quelle parti non hanno ancora accettato del tutto – con Luis Enrique non sta praticamente trovando spazio e avrebbe dato il suo ok alla partenza per la seconda parte di stagione. E, i parigini, a quanto pare, hanno pure aperto al prestito.

Calciomercato Juventus, Skriniar si è offerto al Real Madrid

Ma secondo quanto riportato da ElGolDigital, portale spagnolo, anche il Real Madrid starebbe pensando ad un difensore, soprattutto dopo il gravissimo infortunio di Carvajal: anche lui ha chiuso in anticipo il proprio campionato.

E anche da quelle parti il nome che circola in questo momento è quello dell’ex giocatore dell’Inter, che si sarebbe offerto appunto ai madrileni per la prossima finestra di mercato. Una situazione quindi da tenere in assoluta considerazione, con Skriniar che dopo il tradimento all’Inter ne potrebbe piazzare un secondo nello spazio di pochissimi anni. E questa volta alla Juventus.