Vlahovic firma sotto l’albero: cifre e dettagli del nuovo contratto

Calciomercato Juventus, Vlahovic firma sotto l’albero: le cifre e i dettagli del nuovo contratto dell’attaccante serbo

La situazione contrattuale di Vlahovic la conosciamo tutti e non staremo qui a rimarcarla di nuovo. Di certo, però, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la Juventus vorrebbe continuare con il centravanti serbo anche per le prossime stagioni.

A novembre è previsto un primo incontro per cercare di trovare un accordo per il prolungamento. E, ovviamente, anche per spalmare quell’ingaggio da 12milioni di euro all’anno che pesa tantissimo dentro le casse bianconere. Si spera solamente che l’entourage del calciatore non alzi nessun muro tra poche settimane quando ci sarà un faccia a faccia per capire le richieste di entrambi i lati. E intanto, Giuntoli, una mezza idea su come fare ce l’avrebbe.

Calciomercato Juventus, nuovo contratto per Vlahovic

Rinnovo fino al 2027 (quindi un anno in più) oppure fino al 2028. E la differenza la potrebbero fare i bonus-premi che andranno a coprire tutto quello che era l’ingaggio del giocatore serbo. E la Juventus, inoltre, vuole chiudere anche abbastanza presto la pratica.

Se come detto prima, a novembre, dovrebbe andare in scena un primi summit, Giuntoli vorrebbe stringere la mano al giocatore entro Natale, così da farsi un regalo (sarebbe un importante pensiero in meno) e così da tranquillizzare tutti quei tifosi della Juventus che vorrebbero vedere il 24enne ancora a lungo con la maglia bianconera addosso. Un passo in avanti, comunque, anche perché nei giorni scorsi era venuta fuori la voce di un rifiuto di Dusan al rinnovo con condizioni diverse. A quanto pare non è propriamente così.