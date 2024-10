Dal rossonero ad un altro: nuovo sì alla Juventus dopo Kalulu

Calciomercato Juventus, da un rossonero all’altro. Arriva un nuovo sì dopo quello di Kalulu. Ecco il colpo per sostituire Bremer

Da un rossonero a un altro. Da un colpo dal Milan ad un altro che, contro il Milan, ci ha giocato in questa stagione. L’infortunio di Bremer, come sappiamo, costringe Giuntoli a pensare ad un sostituto per la prossima sessione di mercato. E tra i tanti nomi che fino al momento sono spuntati fuori, ce n’è uno nuovo.

Ma facciamo prima un quadro: intanto Skriniar, secondo le informazioni del giornalista della Rai Paganini, è molto difficile per gennaio. A parte l’aspetto tattico, sottolinea, c’è sempre la questione ingaggio: l’ex Inter in Francia prendere dieci milioni di euro più due di bonus, una cifra enorme, importante, che la Juve a quanto pare non vuole investire. Quindi si starebbero valutando altre situazioni.

Calciomercato Juventus, spunta Tah

Chiusa la voce Skriniar? Non del tutto, perché qualora il Psg partecipasse all’ingaggio allora se ne potrebbe riparlare. Ma la Juve non può stare con le mani in mano, ma deve comunque battere altre piste. E queste portano a Kiwior, come raccontato nei giorni scorsi, ma anche a Tah, difensore del Bayer Leverkusen.

Ma basta Tah? No, perché sempre secondo Paganini ci potrebbe anche essere Tomori nel mirino dei bianconeri. Sempre dal Milan, che dopo aver concesso Kalulu, comunque, difficilmente si libererà dell’altro difensore. Il regalo basta e avanza che è quello fatto in estate concedendo un elemento che sta sfornando delle prestazioni clamorose in questo avvio di stagione. A Milanello, visto quello che sta succedendo, forse si sono pentiti anche di aver dato il via libera a questa cessione.