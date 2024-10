Capolavoro Juventus, i Friedkin lo ‘portano’ a Torino: affare al bacio

Per dare un calcio definitivamente un calcio all’emergenza, la Juventus sta pensando ad una mossa a sorpresa per rinforzare il proprio reparto offensivo

Il primo scorcio di stagione ha portato in dote non poche indicazioni in casa Juventus. Oltre all’acquisto di un sostituto di Bremer in grado di sostituire il brasiliano fino a fine stagione, infatti, i bianconeri sono intenzionati ad acquistare anche un vice Vlahovic capace di far rifiatare l’ex bomber della Fiorentina. Sotto questo punto di vista le idee non mancano e l’ultima suggestione porta dritti in Premier League.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra i profili monitorati dalla ‘Vecchia Signora’ per l’attacco ci sarebbe anche quello di Beto. L’ex attaccante dell’Udinese, che milita attualmente tra le file dell’Everton, sta faticando ad imporsi con i Toffees e potrebbe cambiare aria, magari già a gennaio. Accostato anche alla Roma, l’attaccante guineano – ma in possesso del passaporto comunitario – potrebbe rappresentare un’occasione intrigante anche per la ‘Vecchia Signora’. Soprattutto se i bianconeri dovessero riuscire a ‘spuntare’ una formula vantaggiosa come quella del prestito. Sebbene allo stato attuale della situazione non sia ancora partita una trattativa ufficiale, sono comunque da annotare i sondaggi effettuati dalla Juve per Beto, che si inserisce in una lista che comprende già Kalimuendo e Calvert Lewin.