Calciomercato Juventus, nuovo Koopmeiners: Giuntoli sfida il City

Calciomercato Juventus. Per la società bianconera sembra non esserci pausa. Vuoi per necessità o per programmazione, i contatti proseguono.

Cristiano Giuntoli ha scelto di investire ‘pesantemente’ sul mercato. Questo al fine di costruire una rosa forte, in grado di competere in tutte le competizioni, ben cinque, che caratterizzeranno questa infinita ‘annuale’ stagione.

Plusvalenze, ammortamenti, riduzione del monte ingaggi. Qualcosa si è fatto, e si spera di fare ancora a gennaio. Gli investimenti, però, sono stati tanti e continueranno ad esserci nella speranza, però, che i risultati del campo siano di conforto. E’ la condizione indispensabile. Un mercato ‘possente’ quello messo in atto dal direttore tecnico bianconero, assai poco ‘giuntoliano’. In tanti aspettavano colpi con nomi quasi sconosciuti e pertanto gli acquisti di Teun Koopmeiners per 60 milioni di euro e di Douglas Luiz per 50, hanno lasciato basiti molti. Interessante sarebbe stato vedere la reazione di costoro nel caso in cui la Juventus avesse fatto incetta di ventenni semisconosciuti.

Ma non è detto che Cristiano Giuntoli rispolveri qualche suo colpo ‘di prospettiva’.

Calciomercato Juventus, per il nuovo Koopmeiners Giuntoli sfida Guardiola

Giovani talenti da scoprire prima che li scoprano altri. E quando poi capita che anche gli altri li hanno scoperti, il fine è di anticipare tutti e portare il gioiello a casa.

E’ un po’ quello che sta accadendo in queste settimane attorno ad uno dei più grandi talenti del calcio europeo. Ce ne dà notizia Florian Plettemberg che riferisce dell’interessamento del Borussia Dortmund ad ingaggiare la prossima estate il grande talento serbo Andrija Maksimovic. Sul 17enne centrocampista offensivo si sono posati gli occhi anche della Juventus, del Manchester City e del Liverpool. Il giovane talento è vincolato alla Stella Rossa di Belgrado fino al 2027 ed il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro. La sfida della Juventus alle grandi del calcio europeo per Andrija Maksimovic è partita.