Nuovo allarme dalle Nazionali: un big a rischio per Inter-Juventus

Un big a rischio per Inter-Juventus. Si avvicina la grande sfida tra nerazzurri e bianconeri. Un altro protagonista rischia, però di non esserci.

L’appuntamento è per il 27 ottobre alla Stadio San Siro. La sfida più attesa e sentita del campionato: Inter e Juventus. Mancano ancora diversi giorni ma la tensione inizia già a farsi sentire.

Ma a mancare non sono soltanto diversi giorni. Alla grande sfida potrebbero mancare diversi protagonisti. Uno sicuramente ed è il difensore brasiliano della Juventus, Gleison Bremer. Ma se Thiago Motta piange, Simone Inzaghi non ride. Infatti dalla Pinetina non arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro.

Un big a rischio per Inter-Juventus. Piotr Zielinski infortunato

Come annunciato da fcinter1908.it il centrocampista Piotr Zielinski è uscito dal campo toccandosi la coscia destra durante la sfida che ha opposto la Polonia alla Croazia.

Una gara che era iniziata nel migliore dei modi per il centrocampista nerazzurro, andato in rete dopo soltanto cinque minuti dall’inizio della partita. Il nazionale polacco è alla seconda realizzazione consecutiva. Le condizioni dell’ex Napoli sono da valutare. In casa Inter la speranza è che il fastidio muscolare accusato dal centrocampista polacco rimanga tale e non vi sia nulla di più serio.