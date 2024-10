Zirkzee in prestito alla Juventus: ha già ‘confezionato’ l’affare

Zirkzee in prestito alla Juventus: l’affare per gennaio è già stato confezionato. Ecco le parole di uno che conosce il calcio

A gennaio la Juventus interverrà sicuramente sul mercato. E magari potrebbe prendere non solo il difensore ma anche l’attaccante: al momento, con Milik fuori e che non sa quando più o meno tornerà su buoni livelli, Thiago Motta a disposizione ha il solo Vlahovic. Che gioca sempre.

Ma per cercare di tornare a vincere serve gente pronta e soprattutto servono uomini che possano dare delle alternative. E magari potrebbe, il club bianconero, pensare di nuovo a Zirkzee. Il centravanti olandese, praticamente esploso con Motta al Bologna, è un elemento in grado di spostare gli equilibri, anche se adesso al Manchester United non lo sta facendo.

Zirkzee in prestito: il consiglio di Di Canio

E Paolo Di Canio, commentatore Sky, così come riportato da tuttomercatoweb, un consiglio alla Juventus per aumentare il livello della rosa e cercare di vincere subito ce lo avrebbe: “Se tu mi dovessi chiedere un profilo funzionale alla Juve per gennaio, io ti rispondo così: mi farei prestare Zirkzee dal Manchester United” ha detto l’ex calciatore.

L’impatto di Zirkzee in Premier League non è stato dei migliori, anche per via di una squadra che ormai vive una crisi profonda e perenne e che non riesce a dare una svolta. E magri quell’olandese, criticato per quello che non ha fatto vedere, potrebbe forzare la mano per un ritorno in Italia tra le braccia del suo mentore. Chissà, nel calciomercato non c’è davvero nulla di scontato e non c’è davvero nulla che non possa realmente succedere. Vedremo.