Nuovo campioncino dall’Argentina: Juventus sbloccata, il sogno è realtà

Juventus sbloccata. Il mercato di gennaio attende i bianconeri e Giuntoli attende la sessione invernale per chiudere possibili affari. Uno su tutti.

Il campionato sta per ritornare ma per la Juventus la priorità sembra essere altrove. Sembra quasi di essere nuovamente ad inizio estate quando il mercato attendeva la Juventus e la Juventus mordeva il freno per tuffarcisi dentro.

Qualche lacuna rimasta dalla sessione estiva e, soprattutto l’emergenza infortuni dell’ultimo periodo, stanno spingendo sempre più la società bianconera ad esplorare opportunità in vista di gennaio. Da qui ad inizio anno nuovo Thiago Motta dovrà rivedere squadra e schemi in attesa di novità provenienti dal mercato. Un nuovo ingresso in difesa che vada a sostituire, senza farlo rimpiangere troppo, l’infortunato Gleison Bremer ed un nuovo attaccante che possa far rifiatare, ed anche assistere, Dusan Vlahovic. In attesa che qualcuno si assuma la responsabilità per la ‘superficiale’ gestione, per usare un eufemismo, della vicenda infortunio di Arek Milik, il direttore tecnico bianconero è alla ricerca di un suo valido sostituto.

Operazione non facile, ma che potrebbe trovare soluzione in maniera inaspettata.

Juventus sbloccata, il sogno è realtà. Grazie a Conte

Gennaio, con il suo mercato di ‘riparazione’, ancora non sorge all’orizzonte delle società, ma in tante ci stanno già facendo più di un pensiero. E non soltanto la Juventus.

Secondo quanto risulta a napolicalciolive.com il club di Aurelio De Laurentiis, guidato da Antonio Conte, primo in classifica dopo sette giornate, è alla ricerca di un esterno basso di piede mancino. L’obiettivo dei partenopei è Kevin Zenon, classe 2001, giovane talento argentino del Boca Juniors. La valutazione dell’esterno è di 15 milioni di euro. Non poco per una società come il Napoli che ha già investito molto durante l’ultima sessione di mercato. Ma un aiuto al club di Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare da chi meno te lo aspetti. La Juventus cerca il vice-Vlahovic ed il primo della lista di Cristiano Giuntoli è Giacomo Raspadori. In caso di cessione dell’ex attaccante del Sassuolo al club rivale il Napoli avrebbe le risorse economiche necessarie per l’affondo decisivo per Kevin Zenon.

Antonio Conte avrebbe così il difensore che cerca, Thiago Motta l’attaccante indispensabile per la sua Juventus. Chi ringrazia chi?