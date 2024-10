Bilancio della Juventus sotto ‘indagine’: anticipato il nuovo verdetto

La presa di posizione sull’ufficialità dei conti presentati dalla Juventus in relazione all’ultimo bilancio ha fatto chiarezza sulla situazione economico-finanziaria del club bianconero

Archiviata una sosta delle Nazionali che ha portato in dote non pochi infortunati, la Juventus sta preparando il delicato impegno in campionato contro la Lazio. Sabato pomeriggio allo Stadium, infatti, la compagine di Thiago Motta ospita in casa i biancocelesti, reduci da un filotto di risultato che ha portato gli uomini di Baroni a ridosso delle posizioni di vertice.

Oltre ad essere calamitati dal nodo Pogba e dalle voci riguardanti i possibili innesti in difesa e in attacco, le ultime ore hanno fatto registrare ulteriori novità in casa Juventus. A cominciare dalla pubblicazione del bilancio consolidato fino al 30 giugno 2024, con il quale il board della ‘Vecchia Signora’ ha fornito puntuali ragguagli in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria del club. A dichiarare assolutamente in linea con i parametri che si era prefissata di raggiungere la Juventus i conti di ‘Madama’ è stato un comunicato diffuso da Deloitte, per il quale la situazione patrimoniale del club sarebbe sostanzialmente emerso attraverso una ‘rappresentazione veritiera e corretta’.

Juventus, La Monica: “Non sono state riscontrate animali a bilancio”

A fornire il suo punto di vista sulla questione è stato anche Gabriele La Monica. Il giornalista di ‘Milano Finanza’, ospite di Radio Bianconera, ha parlato nel corso della rubrica ‘Economia&Juventus’ toccando diversi temi caldi. Tra tutti, ecco il punto di vista di La Monica in merito al parere espresso da Deloitte sui conti di casa Juventus:

“La nota che ha rilasciato Deloitte vuole sostanzialmente certificare che non sono state riscontrate anomalie o punti oscuri nel bilancio pubblicato e che il management bianconero ha fornito tutte risposte considerate congrue dai controllori”. Nel continuare la sua analisi, La Monica ha poi aggiunto: “Il tema delle plusvalenze è una questione molto complessa dal punto di vista contabile. La vecchia vicenda che ben conosciamo ha causato impatti all’interno dei bilanci della Juventus che hanno sortito un effetto prolungato”. Da qui la chiosa finale: “Quindi se determinate plusvalenze erano state ritenute non lecite, è evidente che su alcune poste che arrivano dal passato il revisore non può dare la piena certificazione”.