De Zerbi aiuta la Juventus: Giuntoli se ne libera a gennaio

Il calciomercato è sempre d’attualità anche quando la sessione di trattative è lontana più di due mesi con alcuni giocatori che potrebbero cambiare presto il proprio futuro.

In casa Juventus si stanno facendo le valutazioni del caso per capire chi potrà ancora far parte del corso di Thiago Motta e chi dovrà salutare i bianconeri.

La prima parte di stagione ha dato indicazioni ben chiare su quelle che sono le idee tattiche di Thiago Motta e su quali calciatori potranno fare ancora al caso del tecnico italo-brasiliano in vista della seconda parte di campionato. Nelle ultime ore sta prendendo piede un’opportunità che vede un bianconero nel mirino del Marsiglia di De Zerbi, pronto a portare in Francia un esubero della rosa della Juventus.

Il Marsiglia guarda in casa Juventus: De Zerbi sulle tracce di un centrocampista bianconero

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Federico Pastorello ha fatto il punto su alcuni suoi assistiti. L’agente ha infatti parlato di quello che potrebbe essere il destino di Alex Meret e di Arthur con il centrocampista brasiliano che non sembra rientrare nei piani della Juventus.

“Dobbiamo trovare una soluzione per lui – ha affermato Pastorello parlando di Arthur – è un peccato mortale vedere un calciatore delle sue qualità che non venga utilizzato. C’era stato qualche discorso con il Marsiglia, è un tipo di calciatore che a De Zerbi piace. Vedremo, c’era un problema legato agli extracomunitari, non era semplice, vedremo”. Ci sono quindi già stati i primi contatti tra le parti con il tecnico italiano che sarebbe felice di avere a disposizione l’ex centrocampista della Fiorentina.

Dopo Massimiliano Allegri quindi, anche Thiago Motta non sembra intenzionato a puntare su Arthur in questa prima parte di stagione con il brasiliano che con ogni probabilità saluterà Torino in occasione del mercato di gennaio. Resta da capire se il centrocampista sarà utilizzato in alcune occasioni dal tecnico o attenderà di fatto fuori squadra prima di cambiare club.

Il momento di grande emergenza nella squadra bianconera potrebbe rilanciare le quotazioni del brasiliano con Arthur pronto a mettersi a disposizione e far cambiare idea al proprio allenatore. Se così non dovesse essere per il mediano si aprirebbero le porte della cessione a metà stagione. In Italia lo segue con interesse il Bologna di Vincenzo Italiano che lo ha già avuto a disposizione durante la sua esperienza alla guida della Fiorentina.