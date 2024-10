Altro che Juve, Inter e Milan: niente Serie A, ecco dove se ne va a zero

Colpo di scena clamoroso sul mercato, niente Serie A per il giocatore accostato alle big: ecco dove giocherà

Questo matrimonio non s’ha da fare. Può sembrare incredibile ma, dopo una corte durata diversi anni, uno dei giocatori più talentuosi del calcio europeo, accostato nelle ultime sessioni a tutte le più grandi squadre del nostro campionato, sembrerebbe aver scelto la propria destinazione. E non sarà l’Italia. Una beffa clamoroso per tutti quei club che speravano di poter mettere a segno l’ennesimo super-colpo a parametro zero.

Stavolta anche un dirigente a dir poco navigato ed esperto di acquisti a costo zero come Beppe Marotta dovrà farsene una ragione. A quanto trapela la corte spietata di un top club europeo avrebbe convinto il calciatore a guardare lontano dall’Italia per il suo futuro. Una decisione che lo porterebbe a declinare le proposte arrivate da squadre comunque di livello internazionale come le due milanesi e la Juventus.

Una vera beffa, considerando che per tanto tempo l’attaccante era stato seguito da tutte e tre le big. Il Milan sembrava, ad esempio, averlo individuato come il possibile erede di Giroud, salvo poi virare altrove, mentre Giuntoli stava continuando a monitorarlo per le prossime stagioni, avendolo studiato a lungo, fin dai tempi di Napoli.

Uno studio che potrebbe non essere servito a nulla. La maggior celerità di un top club europeo sembrerebbe infatti essere riuscita a togliere ogni dubbio all’attaccante, pronto a tuffarsi in una nuova avventura di livello mondiale.

Svolta incredibile nel futuro di un top player: niente Serie A, beffa per Juve, Milan e Inter

Tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni in campo europeo, uno dei più continui è stato senza ombra di dubbio Jonathan David. Il centravanti canadese del Lille non è certo una meteora del nostro calcio. Ormai da diverse stagioni segna e fa segnare in Ligue 1 e già lo scorso anno sembrava aver esaurito il proprio percorso in Francia, accostato con insistenza a squadre come il Milan, e non solo.

Rimasto in Francia a causa soprattutto della mancanza di offerte in grado di convincere il club francese a cederlo prima della scadenza del contratto, il bomber a questo punto, evitando di firmare un rinnovo, può scegliere tranquillamente la destinazione a lui gradita. E a quanto pare la sua decisione sarebbe già stata presa, a vantaggio di un top club spagnolo.

Come riportato da Fichajes.net, il futuro di David potrebbe essere al Barcellona, all’interno di un’operazione di rinnovamento che nel prossimo anno potrebbe portare il club catalano a cambiare volto, senza spendere un centesimo per i cartellini. I blaugrana hanno infatti messo nel mirino i migliori talenti a costo zero del calcio europeo. Tra questi Sané, Kimmich e, appunto, lo stesso bomber canadese.

Quest’ultimo in particolare viene visto come il perfetto erede di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco va infatti verso le 37 primavere e per quanto sia ancora in grado di fare la differenza è chiaro che ci sia bisogno di un ricambio lì davanti per poter pianificare ancora un futuro ad altissimo livello.

E se negli scorsi giorni si era parlato di una suggestione Haaland, francamente molto complicata da realizzare, è chiaro che l’arrivo di un ragazzo di 24 anni e in grado di cominciare questa stagione con 8 gol in 13 partite potrebbe essere la soluzione giusta. Una soluzione in grado di salvaguardare le ambizioni, e anche le casse.