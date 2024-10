Juventus, Giuntoli chiude a Pogba e apre all’erede di Bremer: “Ci può dare una mano”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Juventus-Lazio, Cristiano Giuntoli ha toccati diverse tematiche calde delle vicende in casa bianconera

Poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio, gara molto importante per la compagine di Thiago Motta, a caccia di punti preziosi con cui smuovere la propria classifica, ha parlato ai microfoni di DAZN Cristiano Giuntoli. Del resto non sono poche le tematiche che stanno tenendo banco in casa bianconera, a cominciare dalla situazione riguardante Pogba, ma non solo.

Proprio del futuro del centrocampista francese e delle possibili mosse della ‘Vecchia Signora’ per sostituire Gleison Bremer ha parlato Giuntoli nel pre partita di Juventus-Lazio. La ‘chiusura’ sul possibile reintegro in rosa di Pogba è stato assolutamente lapidario: “Su Pogba la posizione è molta chiara. Paul è stato un grande calciatore ma è stato fermo tanto tempo. Siamo stati costretti a fari investimenti su altri tipi di calciatori in questi anni: l’organico è al completo”.

Da non trascurare, poi, la presa di posizione di Giuntoli sull’eventualità di sostituire Gleison Bremer, dopo il grave infortunio accorso al difensore brasiliano: “L’infortunio di Bremer fa pensare che il mercato di gennaio ci possa dare una mano. Proviamo a vedere chi sta in rosa cosa ci potrà dare”. Del resto non sono pochi i profili che negli ultimi giorni sono stati accostati con una certa insistenza alla Juventus: da Skriniar, per il quale sarebbe comunque da risolvere il nodo ingaggio, ad Ortiz (che però il Flamengo valuta non meno di 15-20 milioni di euro). Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare assolutamente decisive.