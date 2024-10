L’Inter aiuta la Juventus, Barella porta il centrocampista a Torino

Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti ad “aiutare” la Juventus: Barella porta il centrocampista a Torino

Un intreccio di mercato a dir poco clamoroso quello che potrebbe vedere, come assolute protagoniste, le due squadre più importanti della Serie A come l’Inter e la Juventus. Tanto è vero che i nerazzurri potrebbero andare ad aiutare la “Vecchia Signora” in una importante operazione di mercato.

Anche se, in questa possibile operazione, ci sarebbe una terza squadra “incomoda”. Un top club estero che sta seguendo la vicenda di un suo calciatore che interessa moltissimo al club bianconero. Di conseguenza, però, per sostituire l’atleta andrebbero a pescare proprio in casa Inter.

Inter e Juventus, che intreccio di mercato: c’entra anche il ‘Cholo’

Secondo quanto riportato dal sito sportivo spagnolo “Fichajes.net” pare che l’Atletico Madrid sia fortemente interessato a Nicolò Barella. Il nazionale azzurro ha fatto letteralmente impazzire il tecnico dei ‘Colchoneros’, Diego Pablo Simeone che ha avuto modo di affrontarlo come avversario nella passata stagione agli ottavi di Champions League. Per un centrocampista che potrebbe arrivare, ovviamente, ce ne sarà uno destinato a fare le valigie.

Ed il profilo porta a quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista campione del mondo con l’Argentina andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026. La volontà di prolungare e di fissare un incontro con la società spagnola non c’è e difficilmente si concretizzerà. L’ex Udinese, però, è sempre stato oggetto del desiderio della Juventus che ha sempre mostrato un concreto interesse nei suoi confronti.

La prossima stagione potrebbe essere quella definitiva per un possibile assalto nei suoi confronti. Anche perché L’Atletico, di conseguenza, non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero ed è pronto a venderlo ad una cifra “accettabile”. Il suo cartellino viene valutato attualmente 30 milioni di euro e non più 40 come qualche mese fa. Non è da escludere, però, che il prezzo possa anche abbassarsi ulteriormente visto che andrà, appunto, in scadenza.

Una suggestione di mercato non indifferente per il club bianconero che segue con interesse la vicenda che porta sia a De Paul ma anche allo stesso Barella che, appunto, è entrato nella lista dei desideri del manager argentino. L’Inter, però, considera il suo tesserato incedibile. Le cose, però, potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse arrivare una offerta da 80 milioni di euro. In quel caso il presidente Marotta aprirebbe ad una possibile trattativa con il club madrileno.