Oggi non si gioca, UFFICIALE: match di campionato rinviati

Oggi non si gioca, UFFICIALE. Si era in attesa di una comunicazione che, come previsto, è arrivata. Le gare di campionato sono state rinviate.

Passata la sosta dedicata alle nazionali ritornano i campionati. Nel Nord Italia è ritornato, però, anche il maltempo che sta flagellando una vasta zona della nostra penisola.

Una situazione di assoluta emergenza che sta mettendo in ginocchio diverse regioni. Dalla Toscana all’Emilia Romagna, dal Veneto al Piemonte fino alla Lombardia. Situazione che ha già portato alla chiusura delle scuole in diverse province. Altre misure sono state poi per tentare di diminuire il più possibile i disagi per le popolazioni colpite dalle abbondanti piogge che hanno provocato, in diversi centri, numerose esondazioni. Anche il calcio deve fare i conti con il maltempo. Le gare in programma sabato e domenica vengono, e verranno, vagliate analizzando l’attuale situazione e le previsioni meteo di ogni provincia. Intanto, come da informazioni forniteci da tuttocampo.it, la Delegazione di Mantova ha già preso la sua decisione a riguardo.

Oggi non si gioca, UFFICIALE. Le gare sono state rinviate

Perdurando il maltempo arrivano le prime decisioni ufficiali.

Dal momento che le condizioni meteo non accennano a migliorare la Delegazione Provinciale di Mantova ha comunicato la sospensione delle gare dilettanti e settore giovanile in programma sabato 19 ottobre che si disputano sui campi in erba naturale. Delle gare in programma nella provincia mantovana si giocheranno soltanto le sfide che vedranno opporsi Castellana-Atletico Castiglione e Voltesi-Mantovana, valide per il Campionato Juniores, che si svolgeranno su terreni in erba sintetica. I campionati dell’Attività di base saranno sospesi sia sabato che domenica. Entro la giornata di sabato 19 ottobre sarà comunicata anche la decisione riguardante le gare dilettantistiche e giovanili in programma domenica 20 ottobre.

L’unica ‘eccezione ammessa’ in questa situazione di emergenza meteo.